Rinde AVA protesta como gobernador de Tamaulipas

REITERA COMPROMISO

Al jurar respetar la Constitución del Estado, Américo Villarreal reiteró su compromiso para construir un gobierno con liderazgo, capaz, honesto y austero, en el que plasme su amor por Tamaulipas.

El nuevo Gobernador constitucional refirió que durante su mandato respetará los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Mi prioridad es el progreso de Tamaulipas. Un progreso sin exclusión, centrado en la reivindicación de los menos favorecidos, que llegue a todos los confines de nuestro Estado", enfatizó.

En representación del presidente de la República asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dijo sentirse contento de llegar a un Tamaulipas en el que se respira aire de libertad.

También estuvieron presentes como invitados especiales a quienes se les ha mencionado como posibles prospectos para la sucesión presidencial por Morena, como es la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, cercanos al Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Luego de la protesta como Gobernador constitucional, Villarreal Anaya encabezará un evento popular con simpatizantes que se desarrollará en el recinto ferial.