Emiten alerta migratoria contra CDV

"Me entero por un comunicado de Segob de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores". Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas

RESPONDE

El exmandatario respondió al comunicado a través de sus redes sociales, en donde señaló al Gobierno Federal de continuar con la persecución política en su contra, y ser utilizado como un distractor.

"Me entero por un comunicado de Segob de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores", señaló.

Durante la tarde, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que informó que se liberó la alerta por una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca.

A lo que enfatizó el exmandatario que sus abogados responderán: "Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores".

En la misiva de Segob se aprecia que la finalidad de la ficha es verificar, registrar e informar a las autoridades judiciales los movimientos de ingreso y salida del país de García Cabeza de Vaca, y continuar su posible ruta de escape del país.

Cabe recordar que el exgobernador concluyó su sexenio el pasado primero de octubre con la toma de protesta de Américo Villarreal Anaya como gobernador de Tamaulipas, desde entonces, se desconoce su paradero.

Sin embargo, posteó en sus redes sociales que no asistió a la toma de protesta porque no fue invitado a la sesión del Congreso y se encuentra en su rancho descansando con su familia, pero sin precisar en cuál de los que tiene a su nombre.

Al concluir su mandato, perdió la inmunidad procesal que se obtiene al ser electo en un cargo público, como es el la titularidad del Poder Ejecutivo.

Desde el 2021 se abrió un proceso de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual fue aprobado el 30 de abril de ese mismo año, pero fue desechado por el Congreso local.

Asimismo, el pasado 17 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el fondo del asunto, invalidando una orden de aprehensión y dejando firme su inmunidad procesal.