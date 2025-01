Pagan deuda de agua de ‘El Cuchillo’ a EU

La presa “El Cuchillo” no puede tener un sobre- almacenamiento, ya que se detectó una falla estructural que puede provocar un problema mayor.

Por: Christian Rivera

Enero 09, 2025 -

La presa “El Cuchillo”, en Nuevo León, servirá para saldar parte de la deuda del agua que tiene México con Estados Unidos desde el 2020, debido al excedente en el envalse, informó el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas , Raúl Quiroga Álvarez.

Permitiendo que el agua que hay en la presa internacional Falcón en Tamaulipas continúe utilizándose para consumo humano de los municipios fronterizos.

Se prevé que se envíen 150 millones de metros cúbicos de agua a través del río Bravo, para que esa agua sea tomada por ciudades de Estados Unidos en el transcurso de los próximos días.

“Tamaulipas no lo ve mal, porque nosotros no tendríamos dónde almacenar ese volumen, pues que se hiciera, así lo ha planteado la Federación, lo saben los usuarios del Distrito de Rigo 026, entonces, que se va a bajar esa agua de ‘El Cuchillo’ para bajar un poco la presión de la deuda que tenemos con Estados Unidos”, dijo.

Actualmente, México tiene una deuda de mil 700 millones de metros cúbicos de agua con Estados Unidos desde el 2020, misma que se debe cubrir a más tardar octubre de este año con la almacenada en las presas internacionales, ubicándose una de ellas en Tamaulipas.

“Sin duda, que un problema grandísimo que tenemos como país es la deuda que ha ido

creciendo con Estados Unidos en relación con las aguas del río Bravo. Ahorita, una de las alternativas principales para bajar un poco el déficit de esas entregas de agua que tiene México con Estados Unidos es aprovechar el sobrealmacenamiento que tiene la presa El Cuchillo”, insistió el secretario tamaulipeco.

Enviar esa agua beneficiará parcialmente a Tamaulipas, ya que la presa “Falcón” tiene un almacenamiento de mil 351 Mm3, que representa el 11.3% de su llenado total, mismo que apenas alcanza para cubrir la demanda para consumo humano en los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

“Yo creo que sería una acción o va a ser una acción que haga la Comisión Nacional del Agua, donde se determine la buena voluntad del México como país de hacer una entrega volumétrica a Estados Unidos”, insistió.

Explicó que la presa “El Cuchillo” no puede tener un sobrealmacenamiento, ya que se detectó una falla estructural que puede provocar un problema mayor, sumado a que Tamaulipas no puede recibir el excedente porque la presa “Marte R. Gómez” tiene un almacenamiento del 111.4%. Por eso, se utilizará el excedente en la presa neoleonés para pagarle a Estados Unidos y que no se vaya al mar.