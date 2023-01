Pastizales agostados

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), dijo que hay municipios dedicados de antaño a la ganadería, en los que por espacio de más de diez años a la fecha, no les llega una tormenta o ciclón que permita recuperar pastizales y niveles de almacenamientos de agua.

Declaro que en el poblado la pesca, municipio de Soto la Marina, desde el 2019 que no se presenta un ciclón, cuando recurrentemente llegada y hasta había la necesidad de desalojar a la gente de donde vivían para protegerla de las abundantes lluvias.

"No te puedo hablar de un porcentaje de pastizales agotados ni de cuanta comida hay, pero si te puedo asegurar que la mitad de donde se alimentaba el ganado se vino abajo, al no recuperarse por la falta de agua, al no llover", señaló.