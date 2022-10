A lista de espera remodelación de Hospital Civil de Cd. Victoria

El Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ deberá esperar el momento adecuado para la sustitución de sus viejas instalaciones, luego de que la pasada administración estatal no logró reunir los más de 900 millones de pesos para llevarlo a cabo.

"El Hospital Civil es un hospital de muchos años -uno de los que tiene más años en el Estado- pero no es el que está peor, junto con la situación del equipo tenemos gente muy importante que hace grandes cosas en el hospital", matizó el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro.

Para esto, la administración entrante llevará a cabo un estudio sobre las necesidades del sector en cuestión hospitalaria.

"No tienes una cama cómoda, no tienes instalaciones que sean de un hospital moderno y por ahí hay unos planes que no serán el momento de hacerlos, porque están en estudio, y viendo con el gobernador para ese Hospital Civil", declaró el secretario.