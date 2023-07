A la cabeza de remesas Matamoros y Reynosa

En el 2022, Tamaulipas recibió mil 138 millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos, la cifra más alta en la última década, de acuerdo con reportes de Banco de México (Banxico).



Registrando la mayor cantidad de remesas en los municipios de Matamoros (182), Reynosa (156), Victoria (129), Nuevo Laredo (129), Tampico (100), El Mante (59), Tula (45), Altamira(42), Río Bravo (34) y Miguel Alemán (34).

Y para facilitar el envío de esta suma millonaria en este año y los próximos, el Gobierno de Tamaulipas firmó un convenio de colaboración con la Financiera para el Bienestar (Finabien), que beneficiará a cerca de 500 mil tamaulipecos que viven en Estados Unidos, principalmente en Texas, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Para esto, los paisanos podrán obtener su tarjetas de Finabien, que le permitirá a las familias de los tamaulipecos que residen en el extranjero recibir dinero desde Estados Unidos al instante y de forma segura, con el costo de 3.99 dólares, enviando desde 500 a dos mil billetes verdes.

La directora general de Finabien, Rocío Mejía Flores, dijo que el cobro del dinero se puede realizar en las 42 sucursales del Banco del Bienestar que existen en 26 municipios de Tamaulipas.

"Tamaulipas es un estado receptor de migrantes; llega acá mucha población que quiere llegar a la frontera", dijo en relación a la importancia del estado en temas migratorios que se traduce en envío de remesas.

Por su parte, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, celebró la firma de colaboración, ya que tendrá un impacto directo en beneficio de miles de familias tamaulipecas que no tienen acceso a un esquema financiero, toda vez que ofrece las tasas más bajas de cobro en el envío de remesas.

"Está enfocada a servir a la gente, a servir a las personas y busca otorgar servicios financieros a una población que no está acostumbrada y no tiene acceso a esos servicios financieros, a los traslados económico a través de tarjeta al estar bancarizada las oportunidades económicas, instrumentos de ahorro, de financiera, de traslado de bienes, de remesas, a los cuales no tenían acceso y que ahora vemos, incluso, con situaciones preferenciales en la tasa de ahorro y damos oportunidades a nuestra gente, que no tenían acceso este instrumento", dijo.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.

Rocío Mejía Flores, directora general de Finabien.

MUNICIPIOS QUE RECIBIERON MÁS REMESAS EN EL 2022:

Nuevo Laredo: 129.582192

Tampico: 100.955160

El Mante: 59.858325

Tula: 45.087578

Altamira: 42.575127

Río Bravo: 34.359123

M.l Alemán: 34.330932

C. Madero: 30.134582

V. Hermoso: 28.285281

González: 27.455019

San Fernando: 22.205122

Ocampo: 12.674176

Díaz Ordaz: 12.258533

Jaumave: 11.998472

Camargo: 11.190431

Soto la Marina: 10.455539

Xicoténcatl: 10.246407

Padilla: 6.091685

Abasolo: 5.336630

Aldama: 5.336630

A.Morelos: 4.375694

Hidalgo: 3.677324

Llera: 3.439214

Jiménez: 2.601303

Mier: 1.173535

Villagrán: 0.698775

Güémez: 0.293865

Nuevo Morelos: 0.244576

Bustamante: 0.235793

San Carlos: 0.229598

Méndez: 0.213895

Guerrero: 0.172846

Palmillas: 0.162108

Gómez Farías: 0.123509

Casas: 0.101545

Cruillas: 0.100148

Mainero: 0.058662

Miquihuana: 0.025089

San Nicolás: 0.002798

REMESAS TOTALES POR AÑO