Tapan brecha con basura

Gran mancha contaminante es generada por recolectores particulares de desechos que utilizan los parajes naturales para deshacerse del producto de su recolección en diversas colonias cercanas al dren de aguas negras, eso sin importarles que llegan a obstruir vías de comunicación.

Es el caso que persiste en brecha paralela al margen norte del dren Río Bravo, en su cruce con la brecha 112, donde a pesar de los esfuerzos de las autoridades por mantener limpia el área, la basura se ha ido acumulando, al grado de impedir el paso a vehículos de residentes de las zonas cercanas.

Aunque esa situación es recurrente, tanto en esa zona como en otras de la ciudad, en esta ocasión ha rebasado lo de anteriores ocasiones, pues no conforme con obstruir la entrada al acceso, tambien han extendido en basurero clandestino por varios metros en las márgenes del dren y a lo largo del camino.

Entre los desechos esparcidos se puede ver desde restos de la poda de árboles, hasta neumáticos, incluso mobiliario inservible, los cuales, según vecinos, se ha visto que son los recolectores particulares, algunos en triciclos, otros en camionetas, quienes trasladan la basura a ese lugar. "Siempre vienen personas a ofrecernos sus servicios de recolección. Yo le pregunté a algunos que en caso de que requiriera de sus servicios a dónde iban a ir a tirar la basura, me dijeron que no me preocupara, que la dejarían en el dren o en algún paraje; obviamente dije que no", afirmó la señora Dolores Gutiérrez, residente de Misiones del Puente.