Nueva crisis en Sistema Lagunario

Altamira, Tam.

La crisis en el sistema lagunario de Altamira continúa afectando a los pescadores locales, según Germán Cibriano Álvarez, uno de los pescadores de la región. Él señala que la pesca ha sido inexistente desde que la sequía golpeó la zona.

“Desde que se vino la sequía estamos batallando económicamente”, comenta Cibriano Álvarez y agrega, “la laguna se secó y obviamente no hay especies”. Aunque recientemente la laguna ha comenzado a recuperar sus niveles de agua, los peces aún no han regresado. Cibriano Álvarez espera que en unos cuatro meses el sistema lagunario se repueble.

El pescador explica que cuando la laguna se secó, muchos peces huyeron a zonas donde aún había agua, mientras que otros simplemente murieron.

Entre las especies más afectadas se encuentran la carpa, la lobina, la jaiba, la acamaya y el langostino. “Ahorita el langostino, la acamaya y la jaiba se murieron. Esperemos que bajen del río Tamesí”, añade.

Desde que la sequía se intensificó, los pescadores han enfrentado serios problemas económicos. “Tenemos deudas que no podemos pagar porque no hay pesca”, lamenta Cibriano Álvarez. Además, señala que están esperando el apoyo prometido por el Gobierno Federal, “nos dijeron que nos iban a dar un apoyo, pero nomás no llega”.

A pesar de las dificultades, los pescadores mantienen la esperanza de que en unos meses el sistema lagunario se recupere y la pesca vuelva a ser una fuente de sustento para sus familias.