Disminuyen obras tras falta de agua

Altamira, Tam.

La complicación hídrica que se vive en el sur de Tamaulipas ha afectado el desarrollo de obras para el sector obrero, señaló el secretario general de la Federación Local de Trabajadores en Altamira, Jaime Enrique García Contreras.

Y es que los proyectos de obras civiles se encuentran frenados ante la falta de agua, ya sean de gobiernos municipales, estatales, así como aquellos privados o del sector petroquímico.

"No pueden continuar, hasta que se tenga agua suficiente para garantizar los trabajos. Desafortunadamente, estamos batallando ahora con el agua, sigue el desempleo, el trabajo ahí está, pero si no hay agua no podemos construir".

El líder sindical indicó que el 40 por ciento de las obras que iniciaron este 2024 se encuentran detenidas por la falta de agua.

García Contreras dijo que, pese al complicado panorama, descartan se registre pérdidas de empleo, sin embargo, las empresas estarían ofreciendo salarios bajos mientras la situación tenga una mejoría.