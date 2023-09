Estudia niña con amparo en Centro de Atención Múltiple

Altamira, Tam.- Jessenia Flores Valdez, madre de una menor de edad se amparó ante la autoridad federal para que en el Centro de Atención Múltiple de San Jacinto sea aceptada su hija, toda vez que la directora Edna Rivera no la quiere aceptar argumentando falta de espacios.

AMPARO JUDICIAL

Este miércoles por la mañana, la afligida mujer acudió al CAM para entregar el amparo judicial, sin embargo, la directora lo desestimó y señaló que el documento no le dice nada.

"Me los recibió, pero me dijo que ella no tenía tiempo, que me retirara y que para ella no es una autoridad el juez federal".

Dijo que ya dio aviso a las autoridades del Juzgado, quienes le señalaron que asistirían al sitio para dialogar con la directora y sobre todo que acate un mandato judicial.

Señaló la madre de familia que "La directora cree es de su propiedad esta escuela... Hay muchos niños que necesitan de la educación especial y se les ha negado estar en la escuela por la prepotencia de esta mujer".

Jessenia Flores acudió la semana pasada a la escuela para dejar a su hija, sin embargo, se le negó el acceso, señalando la directora que la alumna no había sido reinscrita".

Por ello, la madre de familia acudió a solicitar un amparo federal a fin de que se le dejara tomar sus clases, "Ya tiene más de una semana que mi hija no entra a clases y lo necesita".

Respecto a lo vertido por la directora en torno a que la niña no había sido inscrita, Flores Valdez señaló que se trata de una mentira, pues le habían dicho que en automático su hija estaba inscrita en el tercer grado.

"Yo anduve preguntando porque ví gente que estaba aquí haciendo fila y pregunté y me reiteraron que mi hija en automático estaba inscrita en tercer grado".