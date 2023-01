Tres días sin luz en fraccionamiento

Altamira, Tam.

Habitantes del fraccionamiento "Florida 2" del municipio de Altamira están inconformes ante los constantes apagones de energía eléctrica que se generan con regularidad en este sector dañando aparatos eléctricos como refrigeradores, televisores y climas además de las pérdidas de alimentos que necesitan estar frescos.

Josefina Isidro vecina y comerciante de este sector señaló que ya tienen más de 3 días sin luz afectando su negocio y su hogar ya que su mercancía se hecha a perder mientras que sus hijos no pueden realizar trabajos de sus escuelas debido a que no cuentan con luz para poder usar el internet, dijo que ella ha hecho los reportes correspondientes pero siempre que llama las líneas de atención por parte de CFE están ocupadas o no contestan.

Por otra parte Francisco González quien vive sobre la calle privada California menciona que los cortes de luz cada vez son más constantes casi 2 meses hay uno afectándolos día y noche causando la preocupación de cómo pasarán los calores ya que sin luz no hay abanicos dejando su hogares como hornos por las altas temperaturas, es por ello que piden a la Comisión Federal de Electricidad a que resuelvan de inmediato esta situación que viven ya que mencionan que cuando acuden a reinstalar la energía ven que solo mueven unos cables y regresa la luz a lo que ellos piden se ajuste con un transformador para su calle ya que si no seguirán afectados por los apagones de energía eléctrica.