Multarán a quien se meta a las lagunas en Altamira

Para evitar ataques de cocodrilos, o bien, ahogamientos en lagunas del municipio de Altamira, las autoridades municipales analizan imponer multas a quienes se metan a esos vasos lacustres.

El regidor Irving Montes Rosales, quién pertenece a la Comisión de Protección Civil señaló que otra de las opciones es instalar cercas ciclónicas alrededor de las lagunas; sin embargo, advirtió que el presupuesto no alcanzaría y la gente indudablemente no obedece las señaléticas.

"Es otra opción, ahora con el nuevo gobierno del estado seguramente nos van a ayudar para cercar las lagunas y poner señaléticas, pero realmente la gente no obedece, se va a brincar".

Y es que refiere que en lagunas como La Aguada, en donde se ahogó un jovencito este fin de semana, existen cocodrilos de dos a tres metros.

"Los Bomberos, al andar buscando al jovencito, tuvieron avistamientos de cocodrilos de 2 a 3 metros, y pues eso es peligroso para quienes se meten a pescar".

Señala que la pesca no está prohibida en las lagunas del municipio, por lo que no pueden impedirlo, pero sí analizarán que la gente no se meta al agua por existir el fuerte riesgo de sufrir un ataque.

Montes Rosales refirió que con el nuevo gobierno estatal gestionarán que lleguen recursos para el cercado de lagunas, y la señalización de áreas de riesgo por ataque de los lagartos.

Recordó que hace una semanas una niña fue atacada por un cocodrilo en esa misma zona, en donde un pescador se encontraba en la orilla en donde dejó a su hija; por fortuna logró su rescate de las poderosas mandíbulas.