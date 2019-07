Talentosas Francesas

Ciudad de México.

Estas actrices de origen francés han logrado brillar en pantallas internacionales. Conócelas.



Isabelle Adjani

Este 27 de junio, la actriz originaria de París festeja 64 años de vida. Y, aunque no se ha alzado con la codiciada estatuilla de la Academia, la francesa ha sido candidata al Óscar en dos ocasiones y su magistral trabajo cinematográfico le han otorgado las distinciones más importantes de la crítica en los Premios César, la Berlinale y el Festival de Cine de Cannes.

Isabelle Huppert

Originaria también de la capital francesa, París, la actriz de 66 años cuenta con numerosas participaciones tanto en el cine como en el teatro. En 1978 recibió su primer galardón en Cannes como Mejor Actriz y, en 2001, lo volvió a ganar. En 2016 llegó su primera nominación al Premio Óscar gracias a su interpretación de Michèle en la película 'Elle'.

Juliette Binoche

La trayectoria de esta actriz parisina es una de las más notables a nivel mundial. A sus 55 años, ha participado en aclamadas cintas por la crítica como 'Chocolat', 'Caché' y 'The English Patient', siendo esta última la que la llevó a ganar su primer Óscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, en 1996.

Marion Cotillard

En 2007, la parisina de 43 años alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel como Édith Piaf en la película 'La Môme' (conocida como La Vida en Rosa). Por dicha interpretación, la también cantante se alzó como ganadora en los premios BAFTA, César, Golden Globes y en los Academy Awards como Mejor Actriz. Desde entonces, ha trabajado con reconocidos directores como Woody Allen y Christopher Nolan.

Léa Seydoux

En 2008, la actuación de esta francesa en 'La Belle Personne' llamó la atención del mundo cinematográfico. Un año más tarde formó parte del elenco de Quentin Tarantino en 'Inglourious Basterds'; en 2011, trabajó con Woody Allen en 'Midnight in Paris', y, para 2013, su papel en 'La Vie d'Adèle' la llevó a ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Audrey Tautou

'Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain' es, sin duda, la producción más famosa en la vida de esta francesa nacida en Puy-de-Dôme. 'Amélie' no sólo obtuvo éxito en taquilla, también con la crítica internacional. Sin embargo, su carrera cuenta con otras famosas cintas como 'Coco Avant Chanel' y 'The Da Vinci Code'. Además, ha sido modelo de firmas como Chanel, Montblanc y L'Oréal.

Mélanie Laurent

En 2007, la actriz de 36 años se alzó con el premio César a la Mejor Actriz Revelación por su papel en 'Je Vais Bien, ne t'en Fais Pas'. Pero fue gracias a su trabajo en 'Inglourious Basterds', de 2009, con la que logró ser reconocida fuera de Francia.

Eva Green

El trabajo de Eva se ha distinguido por desarrollarse fuera de su tierra natal, París. A sus 38 años, presume trabajos con directores como Bernardo Bertolucci, Ridley Scott, Chris Weitz y Tim Burton. Con este último ha repetido en numerosas ocasiones, entre las que destacan 'Dark Shadows', 'Miss Peregrine's Home for Peculiar Children' y 'Dumbo'.

Sophie Marceau

La popularidad de esta actriz y escritora surgió desde 1980, gracias a su participación en 'La Boum', por la cual recibió un Premio César a la Mejor Actriz Revelación. En 1999, se integró a la película del agente James Bond en 'The World Is Not Enough'.