Suspenso, acción y más

I AM MOTHER

Tras la desaparición de la humanidad, una niña vive como la única sobreviviente del planeta, cuidada por un robot con voz de mujer a la que llama madre.

El robot protege además miles de embriones para crear vida nueva, así como la de su hija adoptiva.

Al llegar a la adolescencia la chica descubre a una mujer pidiendo ayuda, interpretada por la dos veces ganadora del Óscar Hilary Swank, y en ese momento cuestionará qué es verdad y qué es mentira de las versiones que tiene del mundo.

La cinta I Am Mother mezcla misterio y ciencia ficción de una manera muy eficiente, teniendo a la audiencia intentando adivinar junto con el personaje.

Gracias a una estupenda creación de atmósferas frías la cinta puede resultar hasta claustrofóbica y los efectos especiales del robot son bastante eficientes.

Interesante también es que los personajes no tienen nombre, son simplemente madre, hija y mujer.

Swank siempre es garantía en la pantalla y Rose Byrne tiene un gran desempeño prestando su voz a madre, además de que joven Clara Rugaard puede muy bien con el peso de la película.

Si les gusta la ciencia ficción I Am Mother es un proyecto que los dejará muy satisfechos.

DESASTRE EN PARÍS

De entrada, es una gran sorpresa. Esta propuesta francesa de cine de desastre y ciencia ficción es una de las mejores películas del género que se han realizado en los últimos años. Partiendo de un guion muy sólido y bien construido, la cinta ofrece una historia que se antoja apocalíptica, cuando la Ciudad Luz se ve envuelta en un suceso que puede cambiar el curso de la humanidad. No es una superproducción al estilo norteamericano, pero no lo necesita. Su economía en recursos de producción la compensa un estupendo despliegue de talento narrativo y actoral. La acción empieza de inmediato y no se detiene, lo mismo ocurre con la tensión que se intensifica de manera progresiva, las situaciones son muy creíbles y las acciones de los personajes perfectamente lógicas, lo cual contribuye a generar una empatía que hace que en algunos momentos el público contenga la respiración junto con ellos. Vale mucho la pena. (Edgardo Reséndiz)

KING KONG

En 1933, la cinta original cambió la historia al ofrecer un espectáculo de dimensiones épicas, sorprendente, que maravilló a la audiencia y les mostró los alcances del cine como medio de entretenimiento.

Fiel a ese espíritu, Peter Jackson ofrece su propia versión de la historia de la gigantesca bestia y la bella que sería su perdición, con efectos especiales impresionantes, impecable producción y magníficas actuaciones. La cinta plantea una aventura espectacular en la que cada secuencia tiene un suceso que desafía la capacidad de asombro de la audiencia y la conduce al siguiente nivel de espectacularidad. Pero los efectos especiales no funcionarían tan bien sin la perfecta sincronía con los actores que reaccionan a ellos y el componente emocional que agregan al relato. Y en eso Jackson logra dotar a su película de un magnífico ensamble actoral en el que sobresalen Naomi Watts, Adrien Brody y Jack Black, porque tienen más tiempo en pantalla, pero el resto del elenco está a su altura. Es una gigantesca muestra de buen cine en el mejor sentido de la palabra.