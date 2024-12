Cómo asegurar la paz en la comunidad

Por: Guillermo Méndez Méndez

Diciembre 24, 2024 -

El pasado 7 de octubre del 2023, en los medios de comunicación de todo el mundo, la noticia que aparecía en primera plana era un ataque sorpresa perpetrado por Hamás contra Israel. Hamás es el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos y su nombre es un acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. En ese ataque, los palestinos mataron a más de 1, 400 judíos, la mayoría civiles, y secuestraron a más de 200 personas. Para algunos especialistas, este conflicto puede tener repercusiones muy amplias y atentar contra la paz en todo el mundo.

Por otro lado, la Guerra entre Rusia y Ucrania, que aún continúa, tiene alcances tanto en lo económico como en lo social.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el Banco Mundial, "La invasión de Rusia a Ucrania ha desatado una de las mayores crisis de desplazamiento humano y ha provocado graves perjuicios para la vida humana y la economía". Es claro que los conflictos bélicos quitan la paz en el mundo.

México y otros países que no tienen guerra con otras naciones, enfrentan conflictos internos, tales como el crimen organizado, las enfermedades, el flagelo de la drogadicción y la falta de empleo para sus habitantes. Las crisis políticas desestabilizan la economía, y la alta inflación produce una escalada de aumento de precios. Todos estos fenómenos afectan a la sociedad, a los hogares, a los niños. No hay paz.

El mundo entero, en estos momentos se realizan manifestaciones en favor de la paz. Pero, ¿cómo lograrla?

Asegurando la paz de la comunidad

Tengo el privilegio de participar en diversos esfuerzos para lograr la paz, formando parte de conservatorios, mesas de trabajo, y escribiendo documentos en favor de la paz en México. Con preocupación percibo que son esfuerzos mínimos y aislados.

Pero, ¿son suficientes los esfuerzos que se hacen desde las esferas gubernamentales para lograr la paz? Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras.

En la Biblia, en Salmos 85:10-13, en la Traducción en Lenguaje Actual, nos muestra una promesa y el camino para lograr alcanzar la tan anhelada paz: "El amor y la lealtad, la paz y la justicia, sellarán su encuentro con un un beso. La lealtad brotará de la tierra, y la justicia se asomará desde el cielo; Dios nos dará bienestar, nuestra tierra dará buenas cosechas, y la justicia, como mensajera, anunciará la llegada de Dios".

Este escritor de Salmos dice que solo habrá paz en plenitud, cuando exista una fusión de los elementos vitales, y esos elementos son el amor, la lealtad, la paz y la justicia. No hay paz sin justicia, no hay paz sin amor, no ha paz sin lealtad.