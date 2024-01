¡Ya salió con su domingo 7!

Hoy que es domingo siete de enero, te contaremos de donde viene la expresión famosa que es usada para referirse a un embarazo, a una ´metida de pata´.

FRASE COMÚN

Es común que los padres digan: "no me vayas a salir con tu domingo siete", o "salió con su domingo siete", que quiere decir "no te embaraces", o en su defecto, "no vayas a embarazar a alguien".

Aunque la expresión es más usada por el embarazo, también se aplica en cualquier situación no deseada en la que se arruinan los planes o alguna persona hace un comentario inapropiado.

Sin embargo, la expresión "domingo siete" viene de una tradición oral del medievo, de la cual existe una versión de los hermanos Grimm a finales del siglo XVIII, misma que relata a dos amigos que se encuentran en un grupo de campesinos cantando: "Lunes uno, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes cinco, sábado seis", y deciden interrumpir gritando: "Domingo siete!".

Ante esto, los campesinos molestos le propinaron una golpiza al par de amigos, de la cual pudieron escapar pero el "domingo 7" se hizo parte de la localidad y relacionándolo relacionaron con "una metida de pata".

Por esta razón, la expresión "domingo siete" se quedó como algo malo.