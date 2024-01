Fallece el escritor Jorge Aguilar Mora

Ensayista combativo y agudo, novelista experimental y poeta de muchas facetas, el escritor e intelectual chihuahuense Jorge Aguilar Mora falleció el viernes a los 77 años.

Tras la noticia de su muerte, dada a conocer por la editorial ERA, más de uno lo recordó con el título de su libro fundamental sobre la Revolución Mexicana: Una muerte sencilla, justa, eterna (1990).

TRAYECTORIA

Aguilar Mora (1946-2024) fue, además, profesor emérito de la Universidad de Maryland, donde, entre 1981 y 2010, impartió clases de historia y literatura latinoamericanas de los siglos 19 y 20, como parte de una brillante carrera que también se desarrolló en aulas de universidades de México, Francia y Puerto Rico.

Aunque su obra, erudita y polifacética, tal vez no gozaba de enorme presencia entre el gran público, la respuesta de sus colegas dejó en claro su influencia y la excelencia alcanzada en los géneros que cultivó.

"Murió Jorge Aguilar Mora, un amigo muy entrañable y admirado, y uno de los mayores intelectuales de México. Para mí, Una muerte sencilla, justa, eterna, es el libro más profundo y conmovedor que existe sobre la Revolución Mexicana. Su libro reciente sobre Hegel me hizo volar", escribió en la red social X el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz.

Como ensayista, fue también ampliamente reconocido por el libro La divina pareja: Historia y mito en Octavio Paz (1978), un volumen en el que ejerció una crítica a la obra del futuro Nobel mexicano, lo cual era poco común en su época.

Además de un polemista por convicción, fue un historiador de las ideas culto y minucioso, como lo muestra el libro de entrevistas La otra Francia (1986), donde fungió como interlocutor de su maestro Roland Barthes y otros intelectuales galos.

Su obra Sueños de la razón: Umbrales del siglo XIX: 1799 y 1800 (2015) lo hizo acreedor del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores, con un volumen de historia intelectual de dos años cruciales de la historia que fue seguido por Fantasmas de la luz y el caos: 1801 y 1802 (2018).

Aguilar Mora fue también autor de una obra novelística arriesgada y experimental, que consta de los libros Cadáver lleno de mundo (1971), Si muero lejos de ti (1979) y Los secretos de la aurora (2002).

"Me entero sobre el lamentable fallecimiento de Jorge Aguilar Mora, autor de una novela que hasta la fecha sigo considerando como la más rara y experimental escrita en México, una que leí de chamaco y que entonces amplió mi percepción sobre las posibilidades de la literatura", escribió en X el narrador Luis Panini, junto a una fotografía de la primera novela del autor: Cadáver lleno de mundo.

"Leí Cadáver lleno de mundo y Si muero lejos de ti. Buen autor, culto y erudito. Me refiero a Jorge Aguilar Mora, quien ha muerto a los 77", expuso en la misma red social el escritor Rafael Pérez Gay.

Su obra poética está repartida en diversos volúmenes, como US Mail Special Delivery (1977), No hay otro cuerpo (1978), Esta tierra sin razón y poderosa (1986) y Stabat Mater (1996).

Para conmemorar esta faceta, el poeta Ernesto Lumbreras publicó en su cuenta de X unos versos del autor.

"No tuve el gusto de conocer a Jorge Aguilar Mora (1946-2024), autor prolífico y polifacético. Un escritor del que leí sus novelas con curiosidad y vértigo; el ensayista y el poeta tienen una categoría mayor. Abro al azar su libro No hay otro cuerpo y me encuentro con este poema", escribió.

Y citó: "te escribiría / si supiera que no has muerto / si alguien me convenciera / te diría dónde estoy / que me buscaras / si supiera que me lees / si alguien me convenciera que no es imposible / si supiera por qué escribo / te escribiría / si supiera hacer otra cosa / si encontrara otra manera de morirme".

A pocos días de cumplir los 78 años, Jorge Aguilar Mora falleció en Bethesda, Maryland, donde residía.