Arrasa 'The Last Of Us' con los Emmy de Artes Creativas

Este sábado, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) realizó la entrega 75 de sus premios Emmy a las Artes Creativas, donde la serie The Last Of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey acaparó los galardones.





MÁXIMA GANADORA

La serie de HBO se coronó como la máxima ganadora de la noche, al obtener 8 estatuillas en la primera noche de entrega de los premios más importantes en el ámbito televisivo.

The Last Of Us obtuvo menciones en categorías como Mejor Montaje en Drama, Mejor Mezcla de Sonido en Comedia o Drama de una Hora y Mejor Actor Invitado en un Drama.

Los resultados favorables para la serie inspirada en el videojuego de PlayStation acapararon las miradas, pues se trata de la primera entrega rumbo a la ceremonia principal.

En las tablas como galardonadas le siguieron las series The Bear y Merlina, las cuales obtuvieron cuatro y cinco premios, respectivamente.

Merlina fue una de las producciones cuyo éxito en streaming también se vio reflejado en la ceremonia de premios, al hacerse acreedora de los títulos a Vestuario Contemporáneo para una Serie, Maquillaje Contemporáneo (no protésico), Diseño de Producción para un Programa Narrativo Contemporáneo (de una hora o más), Composición para una Serie (partitura dramática original) y Tema Musical Original del Título Principal.

Además de los grandes ganadores, el proyecto de Guillermo del Toro, Gabinete de Curiosidades, que muestra una antología de historias de terror seleccionadas por el cineasta mexicano, alzó el premio Emmy a Diseño de Producción para un programa de Fantasía (de una hora o más) por el trabajo de la directora Tamara Deverell.

A continuación, te presentamos el listado de ganadores de los premios Emmy a las Artes Creativas.

- Película para Televisión

Weird The Al Yankovic Story

- Actor Invitado a una Serie de Drama

Nick Offerman por The Last Of Us

- Actriz Invitada a una Serie de Drama

Storm Reid por The Last Of Us

- Actriz en Serie Corta de Comedia o Drama

Jasmine Guy, Chronicles of Jessica Wu

- Actor en Serie Corta o Drama

Tim Robinson, I Think you Should Leave

- Dirección fotografía para Serie o Película Limitada o de Antología:

Black Bird

- Dirección de Fotografía para Serie de Media Hora

Atlanta

- Dirección fotografía para serie de una hora

The Marvelous Mrs Maisel

- Edición imagen serie drama

The Last Of Us

- Edición para Serie Limitada o Película

BEEF

- Edición Imágenes para Serie de Comedia con una Sola Cámara

The Bear

- Edición Imágenes para Serie de Comedia Multicámara

Night Court

- Tema musical original del título principal

- Merlina

- Composición musical para serie drama

The White Lotus

- Sonido

Ted Lasso

- Supervision musical

The White Lotus

- Banda Sonora Original dramática para Serie limitada, Película o Especial

The Al Yankovic Story

- Mezcla de Sonido para Serie limitada o película

Daisy Jones & The Six

- Mezcla de Sonido para Comedia o Serie de media hora y animación

The Bear

- Mezcla de Sonido para Comedia o Serie de una hora

The Last Of Us

- Edición de Sonido para Serie de comedia o Drama (de una hora)

The Last Of Us

- Edición de sonido para serie comedia o drama (de media hora)

The Bear

- Edición de sonido para serie limitada, antología, película o especial

Prey

- Diseño

Ms Marvel

- Diseño de Título principal

The Last Of Us

- Efectos visuales excepcionales en un solo episodio

Five Days at Memorial

- Efectos visuales para una temporada o película

The Last Of Us

- Diseño de Producción para un programa de fantasía de una hora o más

El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

- Diseño de Producción para un programa de narrativa contemporánea de una hora o más

Merlina

- Diseño de producción para programa de media hora

Only Murders in the Building

- Stunt acrobacias

The Mandalorian

- Stunt en Serie de Comedia o Variedades

Barry

- Stunt en serie de Drama, limitada, antología o película

The Boys

- Peinado

The White Lotus

- Peinado de época

Queen Charlotte

- Actriz invitada en serie de comedia

Judith Leight por Poker Face

- Maquillaje no prostético

The marvelous Mrs Maisel

- Maquillaje contemporáneo no prostético

Merlina

- Maquillaje prostético

The Last Of Us

- Vestuario contemporáneo para serie limitada o película

BEEF

- Vestuario contemporáneo para serie

Migraña

- Vestuario para fantasía o ciencia ficción

La Casa del Dragón

- Vestuario de época para serie limitada o película

Daisy Jones & The Six

- Vestuario de época para serie: The Great

- Reparto para Serie de Comedia

The Bear

- Casting para serie limitada o película antología

BEEF

- Casting para Serie de Drama

The White Lotus