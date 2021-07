Llega la hora del cierre para el museo de la prensa de Washington

Un letrero azul avisa desde la fachada del Newseum, el museo de la prensa de Washington: “We are on deadline”. La frase juega con la jerga periodística, el temido deadlineque implica la hora del cierre en periódicos y revistas. En este caso, esa hora es el 31 de diciembre, cuando la institución cerrará sus puertas. En una paradoja irresistiblemente trumpiana, este templo consagrado al Dios de las noticias cerrará el mismo año en el que la capital estadounidense ha dado la bienvenida al espectacular museo del espionaje.

Los motivos de la defunción están en los problemas de financiación. La noticia puede interpretarse como una agria metáfora de la crisis que vive la industria informativa, pero la administración del museo prefiere otra interpretación: “Animaría a la gente a no mirar el cierre como un signo de la muerte del periodismo. Una cosa no está relacionada con la otra. Lo que tienen en común es que tanto nosotros como los medios debemos estar en constante evolución”, explica Sonya Gavankar, directora de relaciones públicas del Newseum. Para ella, la explicación del cierre del lujoso edificio, cuya construcción costó 477 millones de dólares (430 millones de euros), no es una última hora precisamente. Gavankar lo achaca más bien a los efectos de la recesión de 2008.