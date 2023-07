Aprende a no disculparse

Monterrey, NL.

De Diana Bracho aprendió su disciplina y profesionalismo, pues sin importar las circunstancias siempre estuvo a tiempo en sus llamados, aunque Marcus Ornellas también recibió sus regañadas durante las grabaciones de la telenovela Eternamente Amándonos.

"Fue un placer enorme trabajar con Diana Bracho y aprender de ella porque es una mujer muy disciplinada que enaltece esta profesión y el respeto que le tiene, es sin duda alguna una gran maestra para las nuevas generaciones tan frágiles y sensibles en el punto de vista de que alguien dice: ´ay si, me duele tantito el estómago, yo no puedo trabajar´", contó Ornellas.

"Diana a pesar de algunos temas que tuvo, ahí estaba al pie del cañón, a su edad y con esa disciplina, esa entrega y respeto por el trabajo fue un gran ejemplo para todos nosotros. Te voy a ser muy sincero, me jacto de ser una persona muy disciplinada y sí lo soy, pero verlo en ella, una persona que podría muy bien decir: ´ya estoy grande y estoy muy cansada, no voy a venir mañana´, siempre la vimos al pie del cañón, dejándolo todo en la cancha, ese es un gran ejemplo".

LO ACONSEJA

La verdad, nunca había tenido un protagonista tan criticado por ser machista, hasta le dije a la productora: ´como que me empiezan a decir muchas cosas feas en internet´, me dijo que no me preocupara y a la semana siguiente cambiaron las cosas", Marcus Ornellas, Actor

Pero así como descubrió en la actriz grandes cualidades, Bracho le aconsejó que cuando se equivocara en una escena, sólo pidiera repetirla y ya. El actor brasileño atesora con agrado la vez que la primera actriz, de 78 años, le hizo ver que no debía pedir perdón cuando se equivocaba en una escena en la producción que encabeza Silvia Cano.

"También me ha regañado un par de veces, como cuando uno se equivoca yo me disculpaba y ella me decía: ´no hagas eso, nada más pide otra toma, porque si haces eso, inconscientemente te vas a volver a equivocar y entras en un ciclo. No es necesario pedir disculpas, no lo hiciste adrede. Todos nos equivocamos, nada más pide: podemos repetir la escena, de manera educada´".

Marcus comparte los roles estelares con Alejandra Robles Gil de la telenovela Eternamente Amándonos que en México se transmite por Las Estrellas en el horario de las 16:30 horas y en su reciente estreno en Univisión, en Estados Unidos, llegó al horario estelar de las 20:00 horas.

SE GANA ODIO DEL PÚBLICO

"Es un proyecto que marca mi carrera porque superamos las expectativas en México, hemos superado incluso todos los proyectos de la tarde en Televisa. Es el proyecto que hasta la fecha es el de mejor respuesta ha tenido y con el mejor rating", agregó el galán de 41 años.

Interpretar a Rogelio Iturbide en esta historia le dio grandes satisfacciones a Ornellas, pero también se ganó el odio del público.

Lo bueno es que el rechazo no fue eterno, pues conforme avanzó la historia, el público lo fue amando.