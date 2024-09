´Les Luthiers, de la L a la S´: la Biblia lutheriana

Lo mejor y más gratificante para acercarnos al legado del grupo de músicos y comediantes argentinos Les Luthiers es, sin duda, ver sus videos o escuchar sus grabaciones, pero como mitómanos del grupo no faltan, he aquí este libro-homenaje, justo y necesario, para que sus seguidores conozcamos y entendamos mejor la historia y entresijos de esta agrupación que recibió el Premio Princesa de Asturias de Humanidades en 2017 por haber hecho reír con inteligencia durante más de 50 años a toda la hispanoesfera, algo nada fácil pues, como sabemos, el humor es un fenómeno estrechamente vinculado a lo local y al momento en el que se produce.

Escrito al alimón por el periodista colombiano Daniel Samper, que redactó las primeras ediciones, y por Álex Grijelmo, esta nueva edición ampliada cuenta además con cameos textuales de Roberto El Negro Fontanarrosa y con fotografías y nuevas anécdotas del grupo. Les Luthiers, de la L a la S es, ante todo, un fetiche que puede emplearse también como un manual de consulta sobre Les Luthiers, debido a sus varios apéndices, por ejemplo el titulado ´Espectáculos luthieranos´, que enumera y detalla cronológicamente todos los espectáculos del conjunto, o la ´Instrumentología informal´, donde se describen todos los instrumentos inventados por la agrupación, desde los que hacen guiños al barroco, como el contrachitarrone da gamba, hasta los más cercanos a la cultura popular argentina, como el yerbomatófono d´amore o el chelo legüero, un híbrido entre el violonchelo y el bombo legüero.

El libro nos hace reír en algunas secciones, por ejemplo en la que narra la biografía de Johann Sebastian Mastropiero, el compositor ficcional creado por Les Luthiers que hoy forma parte de la historia de la música con tanto derecho como Bach o Beethoven ("Lo único que se sabe con certeza sobre Mastropiero es que el Viernes Santo de 1729, la catedral de Leipzig fue testigo del estreno de una Pasión según San Mateo que, definitivamente, no le pertenece"). Pero la misión de este volumen no es la de sustituir el humor de los espectáculos de Les Luthiers, tarea afortunadamente imposible. De hecho, en sus páginas se nos cuenta algún drama, como el altercado que tuvo el grupo en 1971 con la actriz y cantante Nacha Guevara, que le arrojó un vaso roto a la cara a Marcos Mundstock, la voz por excelencia de Les Luthiers, la del inconfundible narrador que, con la excusa de anunciar los números musicales que seguían, nos proporcionaba no solo el placer sensorial de su fabuloso timbre vocal, sino también el de su ingenio lingüístico. Por algo fue uno de los invitados al Congreso Internacional de la Lengua en Córdoba (Argentina) en 2019, donde ofreció una videoconferencia en la que desmenuza la mucha o poca lógica de las expresiones cotidianas que empleamos en castellano. La transcripción de su conferencia es uno de los materiales más valiosos de los que conforman el volumen.

Este libro está destinado principalmente a quienes ya conocen y veneran a Les Luthiers, pues se centra en detalles minuciosos sobre las trayectorias vitales y artísticas de cada uno —principalmente de los "históricos": Rabinovich, Mundstock, López Puccio, Núñez Cortés y Maronna— por medio de entrevistas y perfiles. Si su lectura posibilita que aquellos de las nuevas generaciones que aún no hayan sido cautivados por sus espectáculos se acerquen de inmediato a la obra de estos musicomediantes insólitos, entonces el libro habrá cumplido una importante misión.