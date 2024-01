´La lengua la hacemos los hablantes, no ninguna academia´

¿Quién se inventó los acentos? ¿De dónde viene el voseo? o ¿Cuál fue el primer idioma del mundo? Son algunos de los temas de los vídeos que, desde 2019, Elena Herraiz (Guadalajara, 31 años), Linguriosa en YouTube, sube a su canal de divulgación del español. Herraiz estudió Traducción e Interpretación e hizo un máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la Universidad de Alcalá de Henares.

Una formación que le permitió dar clases de español a niños y adultos en Berlín durante cinco años.

La fría mañana de la entrevista se muestra obediente con las indicaciones del fotógrafo, delante de la Biblioteca Nacional, mientras un paseante se detiene porque la ha reconocido:

"Me ha dicho que es profesor de alemán y le pone mis vídeos a sus alumnos", dice Linguriosa, que esperaba estar en 2024 "más relajada", pero este mes comienza un podcast y formará parte del equipo de un clásico de los concursos, Cifras y Letras, que regresa el lunes a La 2.



ENTREVISTA

Pregunta. ¿Qué hace para que sus vídeos los sigan tantas personas?

Respuesta. Muchos de los divulgadores lingüísticos que ha habido hasta ahora no explicaban de forma que lo entendiera cualquiera. Yo intento responder a las preguntas que yo me haría y lo explico como me gustaría que me lo explicaran, aunque a veces no lo consigo, eh.

P. Es que un vídeo de 12 minutos sobre el subjuntivo...

R. ¡Jajaja! Ese era de los primeros que hice, de los de profe de español.

P. ¿Cómo es el proceso de elaboración de esos vídeos?

P. Lo primero es pensar el título y la imagen de miniatura. Eso lo puedo hacer hasta con seis meses de antelación. Cuando llega el momento de grabar, en el primer minuto intento decir algo que vaya a responder al final porque si lo respondo al principio te vas a ir, no vas a seguir viéndolo.

P. ¿Y el nombre de Linguriosa?

R. Es un acrónimo de lingüística y curiosa. Hay gente que piensa que viene de lujuriosa, ¡pero no tiene nada que ver!

P. Dice, con ironía, que su canal es "para los pedantes del español".

R. Es porque siempre estoy diciéndole a los demás: "No seas pedante, deja de corregir a la gente". La lengua la hacemos nosotros, los hablantes, no ninguna academia.

P. ¿Cuál va a ser su papel en el concurso Cifras y letras?

R. Haré pruebas y preguntas sobre letras y palabras, y contaré curiosidades de etimología, de ortografía...

P. Y casi a la vez va a empezar un podcast en la plataforma Podimo, titulado Tú de ciencias y yo de letras.

R. Sí, seremos dos divulgadoras. Sandra Ortonobes, La Hiperactina, biomédica, y yo, que tendremos conversaciones sobre diferentes temas. La idea es romper con el pensamiento de que las ciencias y las letras están separadas.

P. ¿Sabe qué tipo de personas la siguen? Tiene 584.000 suscriptores en YouTube, 192.000 seguidores en Instagram y está también en Facebook, Twitch, TikTok...

R. En YouTube son sobre todo personas de entre 25 a 34 años, el 26,9%. De entre 35 a 44 años son el 20,1% y de 18 a 24 años otro 20%. El 80% son hombres. Y por países, el 25% son de España. Luego están México, Argentina, Estados Unidos... Pero me interesan más las visitas a los vídeos porque es lo que da dinero. YouTube es la red social que mejor paga, aunque solo de eso no podría vivir porque se lleva la mitad de lo que generas. Sin embargo, de ahí salen oportunidades. Como de verdad se gana dinero es con patrocinadores.

P. No trabaja sola, tiene un equipo.

R. Hay un documentalista, que es lingüista. También un editor y una persona que hace los subtítulos.

P. ¿Se fija en cómo hablan los diferentes colectivos, por ejemplo, los políticos?

R. Me fijo, pero sin juzgar. Nadie habla bien ni mal, cada uno habla como habla.

P. ¿Cuál es su opinión de las últimas palabras incorporadas al Diccionario de la Lengua Española como machirulo, perreo...?

R. Que ya era hora. La RAE y el diccionario deberían recoger lo que se habla, independientemente de que juzguen que está bien o mal. Debería ser más descriptivista y no tan prescriptivista.

P. ¿Se atreve a pronosticar qué cambios habrá en el español que usemos los próximos años?

R. Es imposible saberlo. Llevo un año intentando hacer un vídeo con la idea de viajar al futuro para ver cómo se hablaría, pero tendrá que ser totalmente inventado. La evolución de la lengua no sigue unas normas, aunque sí hay tendencias. Por ejemplo, el imperativo de vosotros [cantad, comed, reíd] es muy probable que acabe desapareciendo.