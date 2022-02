Super Bowl: Opaca estrenos en taquilla

En el fin de semana del Super Bowl, la película de Kenneth Branagh, "Death on the Nile", tuvo un discreto debut, la comedia romántica de Jennifer Lopez "Marry Me" tuvo una recepción tibia y hubo modestos aumentos en las taquillas de Estados Unidos y Canadá para los nominados al Oscar.

"Death on the Nile" encabezó la lista de estrenos con 12,8 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. Producida por 20th Century Fox antes de que la adquiriera Walt Disney Co., "Death on the Nile" se retrasó por la pandemia y por el escándalo que envolvió a una de sus estrellas, Armie Hammer.