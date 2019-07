Suma CDMX 15 microsismos

Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 15 microsismos en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, durante los días 12, 13, 14, 16 y 17 de julio.

Los primeros cuatro sismos ocurrieron en el transcurso de la mañana del viernes 12 de julio, con magnitudes de 2.1, 2.5, 2.0 y 2.3 respectivamente, los cuales tuvieron principal impacto en ambas Alcaldías.

El Sismológico también reportó dos temblores el 13 de julio, el primero a las 01:35 horas, y posteriormente a las 11:39 horas, ambos con magnitud de 2.3.

El domingo 14 de julio habitantes de la Ciudad de México reportaron en redes sociales un sismo cerca de las 02:00 horas, información que confirmó el SSN y detalló que fue de magnitud 2.1.

A esto se suma los 7 sismos ocurridos entre la 22:59 del 16 de julio y las 01:04 de la madrugada del día siguiente, según informó el SSN a través de Twitter.

"Entre las 22:59 del 16 y las 01:04 del 17 de julio, se han presentado 7 sismos de magnitudes entre 2.2 y 3.0 con epicentro en la Ciudad de México. Estos sismos forman parte de una secuencia sísmica que inició el 12 de julio, acumulando 15 sismos de magnitudes entre 2.1 y 3.0", indicaron.

Aunque los sismos no fueron de una magnitud muy alta, los habitantes de la capital sí lograron percibirlos en la Ciudad debido a su poca profundidad.

"Si bien las magnitudes de los sismos son bajas, fueron sentidos en varias zonas de las Ciudad de México debido a la cercanía al lugar del epicentro y su poca profundidad.", según indicó el Sismológico.

SEÑALAN LAS CAUSAS POSIBLES

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló las posibles causas de los recientes microsismos registrados en la Ciudad de México.

En un reporte, señaló la reactivación de antiguas fallas, tensiones en el subsuelo causadas por hundimientos, y "desequilibrios" causados por grandes sismos generados en la costa.

A partir de las 22:59 horas de anteayer se presentó una secuencia de 7 eventos sísmicos de diversas magnitudes, localizados al noroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón, con profundidades de 3 y 2 kilómetros.

Estos se sumaron a otros 8 sismos similares registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) los días 12, 13, 14 y 16 de julio por la mañana.

El reporte de la CNPC indica que, derivado de la compleja geología y tectónica existente en el Valle de México, se presentan sismos de "magnitudes pequeñas".

"Es importante mencionar que la ocurrencia de sismos en la Cuenca de México no es un hecho aislado. Se han presentado en el pasado y seguirán ocurriendo", indicó.

El órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que aún con los avances de la ciencia no se puede determinar cuándo ocurrirá un sismo ni qué magnitud tendrá.

Descartan que obras provoquen movimientos

>Especialistas de la UNAM pidieron no alarmar por los microsismos registrados con epicentro en la CDMX y no se obstaculicen obras, ya que no tienen relación con ellos.

>Tras una reunión expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM coincidieron en que los temblores forman parte de un fenómeno llamado "enjambre de secuencia sísmica".

>Y por ello, abundaron, es que las personas perciben que hay más sismos, aunque estos han sido constantes durante los últimos años.