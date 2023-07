Revela Salcedo veto del Tata Martino en la Selección

Carlos Salcedo revivió su polémica con el entrenador Gerardo Martino durante su etapa con la Selección Mexicana, confesando que el "Tata" llegó a actuar de mala fe al momento de vetarlo de las convocatorias.



"Sí, (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él y me comentó que en su momento yo era mejor que lo que estaba llamando. Hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas. Que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están, psicológicamente te mata", dijo el zaguero mexicano en entrevista con TUDN.

CONFLICTOS

El central tricolor tuvo conflictos con Jorge Theiler, auxiliar de Martino, durante la Copa Oro del 2021, lo que derivó en su ausencia de los futuros llamados del estratega argentino.

"Hablé con su auxiliar, que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor", señaló Salcedo.

"Yo hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas porque obviamente he tratado de evolucionar y soy un jugador que no me gusta perder para nada, soy demasiado competitivo y grito y voy para adelante y siempre quiero más", expresó el reciente refuerzo de Cruz Azul.