SUEÑA CON TOKIO 2020

Ciudad de México

El clavadista olímpico Rommel Pacheco reconoció que no haber sido seleccionado para ir a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fue un golpe duro antes de ir al Mundial de Gwangju, pero la plata en un metro que se colgó lo hace soñar con regresar el próximo año con una medalla olímpica.

"La decisión de no haber ido a los Panamericanos fue un golpe fuerte, desde 2003 hacia acá he asistido a todos, siempre he estado en las medallas y en el podio, fue un golpe duro y previo a un Campeonato Mundial, tenía que trabajar con lo que tenía en las manos, no desanimarme, no puedo controlar muchas cosas, lo que puedo controlar es disfrutar día a día y cuando llegue la competencia estar feliz, ése fue el secreto de la medalla de un metro, estaba relajado, estaba disfrutando", contó el triple medallista mundial que también logró la plaza olímpica para el País en trampolín individual.

Pacheco aseguró que continuará su preparación en el trampolín sincronizado junto a Jahir Ocampo para ponerle nombre a la plaza que tiene el País en esta prueba. El clavadista pide que los próximos selectivos que realice la Federación Mexicana de Natación rumbo a Tokio 2020 sean muy específicos para no dar espacio a ambigüedades.

"Si haces tantos puntos, si eres uno y dos, si a nivel internacional estás en tal lugar, tener muy claro los criterios de quién debe ir, que no sean tan ambiguos los parámetros. México tiene la fortuna de que somos potencia, hay que llevar a los mejores para conseguir el resultado y una competencia no define a una selección, tienes un nombre, tienes una historia de los últimos años, no de hace 8 o de las medallas pasadas", puntualizó.

El clavadista que cumplió recientemente 33 años no ve cerca su retiro mientras las lesiones no lo afecten.

"Puede que haya sido mi último Campeonato Mundial y puede que sean mis últimos Juegos Olímpicos dependiendo también de los resultados y cómo se vayan dando, mientras yo siga sano sin ningún dolor o molestias voy a seguir entrenando y a seguir dando resultados", refirió.

Descartó asistir a Lima 2019 en su papel de Embajador que le fue asignado por los organizadores de la justa continental para tomar unas vacaciones luego del Campeonato del Mundo, donde se agenció una medalla y consiguió una plaza olímpica.