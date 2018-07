Su talento lo lleva a Alemania

El contratenor reynosense Daniel Vargas Escareño estará del

16 de Julio al 6 de Agosto, en The Sankt Goar International Music Festival and Academy, en su 5ta. Edición, donde se reúne a los mejores maestros de canto de Europa, brindando a sus aspirantes clases de técnica vocal, idiomas, teatro, expresión corporal y desempeño escénico del más alto nivel.

Este joven reynosense que con una nobel trayectoria de apenas 11 años ha obtenido grandes logros a nivel local, estatal, nacional e internacional pues ha tenido oportunidad de prepara su técnica vocal en Nueva York, Alemania y Holanda y ahora participará en Sankt Goar, Alemania en un taller que ofrece un atractivo escaparate para nuevos talentos del belcanto, invitando a las más importantes agencias de ópera del viejo continente para audiciones en vivo.

The Sankt Goar International Music Festival and Academy, en su 5ta. Edición, cuanta cono dos directores: Emilio Pons, tenor y Falko Hönisch, barítono.

Sankt Goar es una ciudad en la orilla izquierda del Rin Central (Mittelrhein), al borde de las montañas Hunsrück, entre Bingen am Rhein y Koblenz, en el distrito de Rhein-Hunsrück-Kreis de Renania-Palatinado (Rheinland-Pfalz), Alemania. Pertenece a la Verbandsgemeinde de Sankt Goar-Oberwesel, cuya sede está en la ciudad de Oberwesel.

Sankt Goar está declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde julio de 2002.

Sobre la ciudad se encuentran las ruinas de Burg Rheinfels, uno de los castillos más famosos en el curso medio del Rin.

Daniel Vargas Escareño contó con el apoyo del Gobierno del Estado y del Municipio para hacer posible este curso además de la iniciativa privada y EL MAÑANA DE REYNOSA siempre apoyando el talento de los artistas de la ciudad no se queda atrás promoviendo todo lo que acontece entre los más destacados artistas de la ciudad como es el caso de Daniel Vargas Escareño quien siempre cuenta con el apoyo incondicional de sus mecenas culturales el licenciado Orlando Tomás Deándar Martínez y la profesora Esthela Ayala de Deándar siempre comprometidos con el arte y la cultura en Reynosa.

En busca de su crecimiento artístico

Reynosa cada vez destaca más a nivel internacional ahora de nueva cuenta el contratenor reynosense Daniel Vargas Escareño, suma una taller vocal más a su curriculum, pues asistirá a The Sankt Goar International Music Festival and Academy, en su 5ta. Edición.