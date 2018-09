Soportan meses sin agua potable

Familias del fraccionamiento Misión Santa Fe están sufriendo por la falta de agua potable desde hace dos meses y medio, por lo que demandan de Comapa y también de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez que solucionen inmediatamente el problema, so pena de tomar medidas enérgicas.

"Además de que no nos vienen a atender esta necesidad apremiante que tenemos, todavía nos mandan agua sucia en pipas que no sirven ni siquiera para bañarnos", dijo Francisco Díaz Hernández, residente de la calle San Juan.

Varias personas se congregaron ayer en el sector para exigirles a las autoridades que intervengan y que ya no les cuenten mentiras, sino que actúen pues desde que se fundó el fraccionamiento han tenido problemas de desabasto del vital líquido, pero ahora las cosas han empeorado porque de las llaves no sale ni una gota.

Una de las señoras abrió una llave y efectivamente se comprobó que no tienen agua.

Uno de los ahí presentes dijo que "no sabemos qué estén esperando para darle una solución a todo esto y hay quienes llevan garrafones para sacar agua de la cisterna y bueno, eso no se vale, no se vale jugar con las necesidades de la ciudadanía".

Dijeron estar cansados ya de padecer dicha situación y que si no nos resuelven el problema, no van a dejar otra alternativa más que la de bloquear la carretera para "que nos hagan caso", comentó por su parte Díaz Hernández.

"Mientras vienen los funcionarios del municipio o de Comapa a atendernos, son nuestros hijos y los adultos mayores los que más están sufriendo la carencia del vital líquido", añadieron.

SUCIA. Muchas veces el agua que les mandan en pipas así llega.