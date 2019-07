´Son inhumanos y superpoblados´. Los centros de detención del Valle

McAllen, TX. - A menos de 24 horas de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos a McAllen, un grupo de congresistas demócratas, arribaron a esta frontera para constatar las condiciones y el trato a los migrantes en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

"Sin duda tenemos una crisis humanitaria que no hemos podido controlar", reconoció la congresista Jackie Speier de California, visiblemente afectada. "Creo que lo que vimos fue una situación en la que los hombres adultos estaban alojados en celdas que normalmente acomodarían a cinco o seis y fácilmente había cerca de 40 en esas celdas.No se han lavado en 40 días, no se han lavado los dientes y esas son circunstancias que no podemos tolerar porque los reclusos de nuestro país reciben una mejor atención médica".

Los representantes Jackie Speier de California, Vicente González y Filemón Vela de Texas, junto a otros 17 miembros miembros demócratas del Congreso, visitaron el centro de procesamiento Ursula de la Patrulla Fronteriza en McAllen, y un centro que sirve comidas a migrantes en Brownsville.

También hablaron con los niños y los padres en esos lugares, así como en dos centros sin fines de lucro, antes de cruzar la frontera en Gateway International Bridge en Brownsville para proporcionar alimentos y otros artículos a las familias migrantes que intentan solicitar asilo en los Estados Unidos.

La delegación también hizo un alto en el Centro de Ayuda Humanitaria de Caridades Católicas.

"Las instalaciones están muy superpobladas, son inhumanas y tenemos que trasladar estas poblaciones a otros lugares", dijo Speier, durante una conferencia de prensa precisamente en el centro de ayuda humanitaria.

La representante de California, agregó "Tenemos que restaurar algún tipo de proceso en la forma en que las personas vienen a este país".

"Tenemos la intención de regresar a Washington, DC y desarrollar un paquete legislativo para enfrentar esta crisis humanitaria", agregó Speier.

Otros miembros de la delegación incluyó Doris Matsui de California, a los representantes Tom Suozzi de Nueva York, Chrissy Houlahan de Pennsylvia, Anna Eshoo de California, David Price de Carolina del Norte), Andy Levin de Michigan, Annie Kuster de New Hampshire.

Lisa Blunt Rochester de Deleware, Scott Peters de California, Carolyn Maloney de Nueva York, Jim McGovern de Massachusetts, Gwen Moore de Wisconsin, Kim Schrier de Washington, Mike Thompson de California, Alan Lowenthal de California, John Sarbanes de Maryland y Nydia Velázquez de Nueva York.

CONSTATAN. Rep. Vicente González escucha la experiencia de una inmigrante hondureña.

INFORMA. Hermana Norma Pimentel directora del Centro de Ayuda Humanitaria de McAllen durante la visita de congresistas demócratas al Valle.