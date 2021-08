´Son escuelas un alto riesgo sanitario´: Padres de Familia

REYNOSA.

En opinión de la Unión Nacional de Padres de Familia, las escuelas de Reynosa en nivel básico, no son confiables, pues no se cuenta con un protocolo sanitario de prevención ante el reiterado interés de retornar a clases presenciales, en la ciudad, aún muchas escuelas se encuentran en absoluto abandono y falta de mantenimiento, por lo que urge que hayan condiciones que eviten el riesgo de contagio, Guillermo Rodríguez Leal, aseguró a El Mañana que las encuestas hechas presuntamente para avalar el regreso a clases, no fueron sometidas a consulta entre los padres de familia.