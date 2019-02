Sólo rumores agresiones en el transporte público

Es algo que quisieron propiciar algunas gentes para enrarecer el ambiente político . Jesús Nader Nasrallah, alcalde de Tampico

Tampico, Tam.- Sin confirmaciones los rumores sobre agresiones a mujeres a bordo de unidades de transporte público en la zona, aclaró el presidente municipal,, al señalar que puede tratarse de información malintencionada que sólo busca enralecer el ambiente político.

Refirió que sólo se trata de información que ha circulado en redes sociales y que en ocasiones, dichos rumores los hacen grandes al grado de crear psicosis entre la población.

Señaló que realizan acciones conjuntas en materia de vigilancia con fuerzas armadas federales, estatales y de la mesa de seguridad y justicia del sur de Tamaulipas, pero no se ha tenido informe de tales casos.

"Muchas veces solamente ha quedado en una situación de que no es lo que se estaba diciendo. No ha llegado a tanto, es algo que quisieron propiciar algunas gentes para enrarecer el ambiente político... No hemos reportado ninguna situación de gravedad, han estado muy atentos la Policía Federal, Estatal, el Ejército en situaciones preventivas", precisó.

Jesús Nader aplaudió que negocios de la zona conurbada promuevan campañas para la atención de mujeres que pudieran ser víctimas de acoso y expresó que cuando los gobiernos trabajan de manera conjunta con la sociedad civil se pueden establecer logros lo que dijo continuará en el periodo restante de la administración municipal.