Solicitan ´desechar el caso´ de México

Los fabricantes de armas demandados por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidieron "desechar el caso" a la Corte Federal de Massachusetts, donde se presentó la querella en su contra.

Por medio de un memorando dirigido a la Corte, los demandados, Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt´s, Glock, Sturm Ruger and Co. e Interstate Arms, presentaron sus argumentos por escrito para eliminar la demanda civil en su contra.