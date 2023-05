Detienen y procesan a dueño de mina donde quedaron atrapadas 10 personas

Un agente federal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar, confirmó a The Associated Press que el hombre procesado es el empresario Luis García, socio mayoritario de El Pinabete.

García fue detenido 18 de mayo en el estado norteño de Nuevo León, precisó la Fiscalía.

La captura del empresario se da a nueve meses del incidente ocurrido en la mina que se inundó luego que los mineros se toparon con un área contigua de una vieja mina, que estaba llena de agua, lo que provocó una inundación de tres pozos de unos 60 metros de profundidad.

El caso desató una gran polémica en México debido a que dejó al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades laborales.

Por este caso también fue arrestado en septiembre pasado Cristian Solís, que según los medios locales era el director de la mina. Solís fue procesado por el delito de explotación ilícita de El Pinabete.