Solicitan atender molestos olores

Estudiantes del Instituto Tecnológico Regional ubicado en fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur ya no soportan los fétidos olores que despiden aguas que van a parar a un dren que pasa por un costado de la institución, por lo que hacen un llamado a la Comapa para que atienda el problema.

Uno de los afectados relata que desde diciembre del 2018 se descubrió la falta de un tramo de colector que corre paralelo al dren en cuestión por lo que se hizo el reporte correspondiente ante las oficinas del organismo operador de agua.

No fue atendida la solicitud hecha en su momento por lo que se procedió a reportarlo por segunda ocasión y ahí mismo en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado comunicaron al quejoso que en 15 días quedaría solucionado el problema.

Al no suceder lo anunciado, se decidió presentar un tercer reporte el tres de septiembre del 2019 y el daño ambiental continúa porque no se ha hecho nada al respecto por lo que Eleuterio Ruíz García piensa que en Comapa no hay interés en darle solución.

Mientras tanto enormes cantidades de aguas negras derivan a diario al lecho del dren ubicado al lado norte de la institución educativa profesional en cuestión ante la apatía de las autoridades correspondientes.