Sofocan la rebelión de recolectores de basura

Lo que causó molestia.

"No estamos de acuerdo con esto porque es un lugar que nos queda muy lejos, tenemos que poner mínimo 150 pesos de gasolina para ir y venir, porque aparte se hace fila, del negocio no se saca la gran cantidad, nos quedamos porque es la forma en la que nos ganamos la vida, pero no vamos a dejar de insistir y esperamos que en las próximas semanas lleguemos a un acuerdo con las autoridades para que nos den un sitio más cerca", expresaron recolectores.

Entrevistados por EL MAÑANA, agregaron que buscarán restablecer el tiradero en la colonia Aquiles Serdán, en el basurero de "Las Calabazas", clausurado debido a las constantes quemas y contaminación.

Los recolectores deben también eliminar las carretas que jalan la basura, y adaptarse a solo un vehículo que porte una lona para evitar derrames.

Además de identificarse con guantes y chaleco reflejante, sin descargar basura o pepenar en domicilios particulares.