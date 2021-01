Sobrevivientes del Covid, en riesgo

"Significa que si alguien tuvo Covid tiene una inmunidad humoral y una inmunidad celular, pero que no se considera inmune al 100 por ciento, si tiene un contacto con una carga viral lo suficientemente potente, pueda reinfectarse, por lo tanto debe continuar con las medidas universales de prevención, de confinamiento, de sana distancia porque no te da inmunidad al 100 por ciento", advirtió.

Y argumentó:

"Cuando te hacen la prueba para detección de anticuerpos y después de que pasa la fase activa de la enfermedad están presentes los anticuerpos, usualmente la vida media de estos anticuerpos es de tres meses, se ha demostrado que puede ser hasta seis meses y después se pregunta la gente si después ya va a quedar desprotegido y la respuesta es no, existen otro tipo de marcadores que se ha demostrado que persiste un proceso de protección contra la familia que indujo el Coronavirus del SAR COV-2, pero deben seguir con las medidas".

ES DIFÍCIL

El problema existe en que en México detectar una reinfección del Covid-19, es difícil ya que solamente se hacen ese tipo de procedimientos en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, para verificar, incluso ni Estados Unidos lo está haciendo.

"A medida que pasa el tiempo se va disminuyendo esta curva de ICG, de fenómeno de memoria, pero no significa que el sujeto quede desprotegido, el que tu me digas que un paciente tenga posibilidades de reinfectarse, la respuesta es afirmativa, pero el problema es que para que se determine si un sujeto se reinfectó aparte de los métodos convencionales que es la PCR o el antígeno viral, no es práctico porque solamente se hace en laboratorios de investigación", recalcó.

La transmisibilidad de la cepa británica es 70 por ciento más virulenta, con más posibilidad, pero con menos letalidad, recalca el médico.

El médico que ha atendido a pacientes Covid, incluso padeció la enfermedad en moderado-grave, a punto de irse al hospital, señaló que no ha pasado la primera ola de contagios, lo que pasó es que la curva se aplanó, pero siguen a la alza de casos.

"Que no bajemos la guardia, restringir las reuniones familiares lo más posible, no acudir a lugares públicos, mantener la sana distancia, hacer el uso correcto del cubrebocas, no reducir las medidas, entiendo el fastidio, no levantemos la guardia y sigamos con la alerta", recalcó.

Durante los meses más críticos el médico atendía a pacientes Covid, y afuera de su consultorio hacían largas filas, por lo que busca hacer concientización sobre la enfermedad, para que no se confíen, aún y cuando ya les dio el Covid-19, sobre todo que no se acudan a reuniones familiares y a fiestas.

¿QUÉ DICE LA OMS?...

* La mayoría de las personas infectadas por el virus de Covid-19 desarrollan una respuesta inmunitaria en las primeras semanas posteriores a la infección, confirma la Organización Mundial de la Salid (OMS).

* Aún se está investigando sobre la intensidad y la duración de esa protección.

* Por otra parte, la OMS está procurando determinar si la intensidad y la duración de la respuesta inmunitaria dependen del tipo de infección que tiene la persona: sin síntomas (´asintomática´), o con síntomas leves o graves.

* Aparentemente, incluso las personas asintomáticas desarrollan una respuesta inmunitaria.

* En todo el mundo, los datos sobre seroprevalencia sugieren que menos del 10% de los casos estudiados han sido infectados, lo que significa que la inmensa mayoría de la población mundial sigue siendo vulnerable a este virus.