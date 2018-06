Sin participación Segob en investigación de atentado a sede del PAN

NOTICIAS RELACIONADAS Balean fachada de las oficinas del PAN en Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Las investigaciones en torno alque sufrieron el jueves de la semana pasada las instalaciones deldel Partido Acción Nacional corren por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, indicó el coordinador regional de la Secretaría de Gobernación en la zona noreste, Enrique Cárdenas del Avellano.

"Hasta ahora no ha habido mayor consecuencia, a final de cuentas, eso es investigación que le corresponde al Estado, no nos corresponde en el ámbito Federal pero cualquier cosa que se requiera en colaboración estaremos dispuestos a trabajar conjuntamente", dijo.

Fue a las 5:30 horas del jueves cuando sujetos desconocidos detonaron armas de fuego en contra del inmueble localizado en el número 547 de la calle Berriozábal en esta capital.

No se registraron pérdidas humanas que lamentar, sólo daños materiales en la fachada, cristales y en un automóvil Volkswagen Jetta color blanco estacionado en el inmueble.

"No nos deja de inquietar cualquier situación que pueda desestabilizar la elección", agregó el coordinador regional de Segob.

"Esperamos que esto no siga y no llegue a mayores, pero es cuestión que el Estado tiene que verlo y no vemos de cerca nada más que las cosas se estén llevando a cabo", dijo.