Sin miedo al ridículo

A Victoria Ruffo no le importa hacer el ridículo , ella es feliz bailando y lo seguirá haciendo, porque dijo se divierte mucho con los videos que hace para TikTok donde es la nueva sensación.

En cuestión de días, la imagen seria que le hicieron las telenovelas en las últimas cuatro décadas cambió, pues a través de sus videos proyecta a una mujer madura, sí, de 59 años, pero muy alivianada y sin temor al qué dirán.

"Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas", dijo.

"Pero pues es que yo no lo estoy haciendo así como: ´¡Véanme!, ¡qué bonito bailo!, ¡qué profesional soy!´. Yo me divierto mucho, me da mucho gusto poder compartir un juego con mis compañeros, que mi sigan la onda y que la gente se divierta o se ría conmigo".

La estrella de una lista grande de telenovelas como La Fiera, Juana Iris, La Madrastra y Corona de Lágrimas, ha conquistado a un público virtual por su simpatía, y está llegando a otros mercados.

"Ya les dije que yo no bailo, que yo nomás me divierto un ratito. Estoy impactada, la verdad, que haya tenido éxito", agregó.