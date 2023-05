Siguen los problemas

Aunque ya fue sentenciado por homicidio involuntario, los problemas legales aún no terminan para Pablo Lyle ; y es que, además de cumplir una condena de cinco años de prisión y otros ocho en libertad condicional, todavía le falta enfrentarse a la corte por una demanda que fue interpuesta en su contra por la familia Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano al que le arrebató la vida por propinarlo un golpe.

Ciudad de México

NO CESAN

Fue hace algunas semanas cuando trascendió que los familiares de Hernández buscarían recibir una compensación económica por su muerte, y ya estaban analizando demandar tanto al actor, como a su cuñado, Lucas Delfino, esta vez por la vía civil.

De acuerdo con información del programa "El Gordo y La Flaca", se había pensado incluir a Delfino en el proceso ya que estuvo presente en el momento exacto en el que Lyle atacó al sujeto; sin embargo, estos planes se habrían venido abajo, ya que un juez decidió dejarlo fuera del caso.

QUIEREN MUCHO DINERO

Según explicaron en la emisión de Univisión, los hijos y la pareja del cubano piden una fuerte cantidad de dinero por los daños y perjuicios que Lyle les ocasionó: "Ellos dicen que han gastado muchísimo en servicios funerarios, que han gastado muchísimo en servicios psicológicos y han tenido que cambiar de trabajo. La pareja del señor Hernández, por ejemplo, no ha podido volver a trabajar, entonces están pidiendo una indemnización alta", dijo la reportera Tanya Charry.

Asimismo, explicaron que fue la tarde de ayer cuando se llevó a cabo una audiencia en el caso y como resultado de la misma, se llegó a la conclusión de que Delfino no podía ser el responsable de los actos que cometió otra persona: "El juez le dijo al abogado de Lucas Delfino que no podían involucrarlo. Una victoria para Lucas Delfino, quien definitivamente no va a estar involucrado", agregaron.

A PAGAR

Ahora, el futuro de Pablo Lyle parece ser mucho más incierto, pues a pesar de que su cuñado no enfrentará ningún cargo, para él el panorama es completamente diferente, pues de perder, él solo tendrá que pagarle a la familia: "No sabemos ahora, si ganara la demanda civil la familia del señor Hernández, de dónde sacaría el dinero que debería pagarles, porque ellos aspiran a que sean varios miles de dólares".

SIN INGRESOS

Pablo Lyle no sólo tuvo que cubrir los honorarios de sus abogados, sino que dejó de trabajar y los ahorros que tenía en sus cuentas poco a poco se fueron acabando, al punto que ha tenido que recurrir a las donaciones para poder pagar su proceso legal.