No descarta volver a México

Ciudad de México

"Siempre hay una oportunidad de que regresemos; este año el tour está reservado", respondió durante la conferencia de prensa virtual por el arranque de su gira por Estados Unidos, que inicia este viernes.

"Para los amigos de México: amo ese lugar, y amo Sudamérica, la última vez que fuimos la pasamos muy bien. Todos en la audiencia se divirtieron porque eso es lo que hacemos, hacemos algo que nos gusta así que es alegre, pero no puedo decir ´bueno, nos vemos el jueves´, habrá que arreglarlo y ya veremos", añadió.

Ringo Starr & his All Starr Band es el nombre del proyecto del que fuera uno de los integrantes de la banda The Beatles, a quien acompañan los músicos Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham y Gregg Bissonette.