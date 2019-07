Sin indicaciones para emplear a migrantes

Acabamos de tener el primer acercamiento con la secretaria del Trabajo la semana pasada, precisamente con Luisa María Alcalde, pero no tenemos ni de parte del gobernador ni de parte de la STPS federal alguna instrucción formal . María Estela Chavira Martínez, secretaria del Trabajo

Cd. Victoria, Tam.-Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que esta semana firmará un convenio con empresas maquiladoras para dar empleo al menos a 40 mil migrantes a lo largo de la franja fronteriza del país, la titular de lade Tamaulipas, María Estela Chavira Martínez, dijo que hasta el momento no ha recibido instrucciones en ese sentido.

"En cuanto a esta manifestación la he visualizado en algunos medios, no la tengo formal como tal, el Servicio Nacional del Empleo ha escrito a esta Secretaría que tiene reglas muy específicas y de acceder a la bolsa de trabajo a alguna persona que no sea mexicano en primer término debe tener su condición migratoria", agregó la funcionaria estatal.

El objetivo de la firma de ese convenio es reducir la sobrepoblación con que se cuenta en los albergues migrantes situados en las más importantes ciudades fronterizas del país.

Los empleos estarían exclusivamente dedicados para aquellos migrantes extranjeros que se encuentren en espera de resolución de juicios migratorios para ingresar legalmente a los Estados Unidos de América, señaló.

"Acabamos de tener el primer acercamiento con la secretaria del Trabajo la semana pasada, precisamente con Luisa María Alcalde, pero no tenemos ni de parte del gobernador ni de parte de la STPS federal alguna instrucción formal", insistió Chavira Martínez.

Chavira Martínez indicó que actualmente se cuenta con entre 10 y 15 mil empleos disponibles en todo el estado, sin embargo reiteró que estos están destinados para los tamaulipecos y mexicanos residiendo en la entidad.

Finalmente, la secretaria del Trabajo estatal destacó que Tamaulipas ha avanzado en generación del empleo, para situarse en tercer lugar nacional por detrás de entidades como la Ciudad de México y el Estado de México.

"Hemos avanzado gracias a las prácticas y políticas que el señor gobernador ha implementado aquí en Tamaulipas", destacó la secretaria del Trabajo.