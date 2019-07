Siguiendo el ejemplo de Don Benito Juárez

Matamoros, Tam.- Al encabezar este jueves la ceremonia conmemorativa del CXLVII aniversario luctuoso del Lic. Benito Juárez García, el alcalde Mario Alberto López Hernández dijo que en esta frontera se sigue el ejemplo del benemérito de las Américas y se trabaja con una visión clara, de unidad y de respeto por el bienestar de Matamoros y sus familias.

En el evento conmemorativo, el Presidente Municipal fue acompañado por el Maestro Ramón Arias Martínez, gran primer vigilante de la Gran Logia de Tamaulipas; por Tomás Renán Marín Ríos, representante del Rito Nacional Mexicano, así como también por autoridades educativas, civiles y Militares.

En ese marco, López Hernández dijo que Juárez García representa el orgullo de México porque fue un indio puro de Oaxaca, en donde creció y se desarrolló en sus primeros años y llegó a ocupar el puesto más importante en una nación, la Presidencia de la República.

Dejó un gran legado; gracias a él tenemos paz en México, porque sembró una gran Constitución en 1857 que aún tiene vigencia; nadie superó y nadie ha superado la visión que tuvo en su momento y debemos sentirnos orgullosos por su visión para este país.

Yo los invito a que dejemos de hablar de derecha o de izquierda; hablemos de lo que sus acciones nos dejaron, por ejemplo de que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita; y actualmente nuestro Presidente de la República, tiene el proyecto de acabar con las cuotas escolares y que se respete lo que establece la Constitución, afirmó.

Estamos luchando para que transitemos en esa dirección; que ya no haya cuotas escolares, y lo vamos a llevar a cabo, para que los padres de familia ya no paguen cuotas escolares; no se vale, porque está plasmado en la Constitución y hay que respetarlo, agregó el Presidente Municipal.