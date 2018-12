Sigue litigio por pensión

"La verdad lo que más vale es la tranquilidad y la felicidad, y las estoy buscando, también que mis hijos salgan adelante y que vean que la vida tiene cosas muy buenas y que es muy bonita, pero hay que aprender a vivirla con sus cosas malas". Mary Paz Banquells, actriz.

Ciudad de México

Al parecer la batalla entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells no tiene para cuando terminar, aún después de un año de su divorcio asuntos como la pensión de sus hijos Sebastián y Alejandro, siguen sin finiquitarse y en litigio de abogados.

"Estamos en eso, porque la verdad es muy lento todo ese proceso. Él decidió que aunque el juez dictó una pensión del 30% para mí, él tomó la determinación de no darme nada. A mis hijos ya les está pagando las escuelas y de repente les da para que coman", dijo Mary Paz Banquells.

DESACATO SIN SANCIÓN

Pese a este desacato el actor aún no recibe una sanción, porque tendría que recibir cuatro multas por no cumplir con la pensión establecida, antes de que procedan a una detención, Adame lleva dos, "yo lo que pido es lo que la ley me da por derecho, porque fueron 25 años totalmente entregada a mi familia, a mi hogar, a mi marido, una de las cosas que tengo es que no soy celosa y no le armé ningún escándalo por eso, creo que esto le dio tranquilidad".

Ahora que su ex esposo está retomando su vida amorosa, Mary Paz no teme que esto afecte a sus hijos Sebastián, Diego y Alejandro, porque aseguró que los tres tienen la situación bien clara y tienen gran madurez.

"Han estado en terapia para salir adelante, porque ha sido muy duro y han pasado momentos muy fuertes, pero afortunadamente tienen principios bien cimentados y son unos chamacos maravilloso, nunca he tenido problemas de que sean reventados o les guste el alcohol, son 'a todo dar'".

SUS HIJOS NO REPETIRáN PATRONES

Tampoco cree que ellos puedan repetir patrones, como resultado de haber vivido todos los conflictos que ella tuvo con Adame, al contrario en este momento se encuentran enamorados, "siempre le he recalcado que tienen que ser unos caballeros, les digo, aunque tu novia se baje del coche tú regrésala y ábrele la puerta; mis hijos son muy atentos y tienen que salir adelante".

"También estoy en terapia y la verdad ya estoy muy fuerte y sobre puesta, mi autoestima se ha elevado, porque entras en depresión, pero ahorita estoy muy orgullosa de quien soy y tengo el apoyo incondicional de mi familia.

Mary Paz aseguró sentirse muy contenta de regresar a los escenarios con la obra "Made in México", después de 27 años de haber estado alejada de la actuación, por lo que agradece estar arropada por primeros actores como Socorro Bonilla, Juan Ferrara y Alejandro Suárez. Sobre recuperar su vida sentimental, es un plan a largo plazo para ella, porque quiere sanar emocionalmente y crecer en el aspecto personal, pero no descarta la posibilidad de tener pareja nuevamente.