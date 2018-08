Sigue inconformidad por resultados de la elección

Pese a que se resolvieron los recursos de inconformidad presentados por MORENA y PRI contra los resultados que dieron el triunfo a la candidata del PAN Maki Esther Ortiz Domínguez en las elecciones de presidente efectuadas el pasado primero de julio, personal del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) en Reynosa no puede concluir actividades.

De acuerdo con Alicia Campos Almodóvar, titular del organismo, esperarán la reacción de los líderes políticos y posibles impugnaciones en el Tribunal Regional en Monterrey o en Ciudad de México."Tenemos que esperar a ver si los partidos presentan más inconformidades, tengo entendido que uno de ellos, el de MORENA quiere acudir a un tribunal en Nuevo León. está en su derecho, por lo que nosotros no concluiremos el proceso hasta que cualquier inconformidad sea aclarada".

Esto significa que en las instalaciones ubicadas en la colonia Anzaldúas continuará la vigilancia de policías estatales resguardando las boletas. "Por el momento no podemos entregar ningún documento a las oficinas centrales en Ciudad Victoria, tampoco podemos cancelar la bodega, porque la sesión sigue vigente".

-

Primer instancia...

El pasado lunes, el Tribunal Electoral del Estado rechazó las primeras impugnaciones debido a que no se encontró el porcentaje mínimo (20%) de anomalías en las casillas de las 888 que se instalaron, el órgano declaro que solo en 3 de ellas hubo problemas."Esas fueron que los funcionarios de casilla que participaron no eran de la sección, esto se considera una gran irregularidad y por eso fueron anuladas, en todas fue el mismo problema, de hecho en los resultados se nota una diferencia abismal entre el primer y segundo lugar".

En la primera resolución también se revisó todo el proceso electoral desde el comportamiento de casillas, consejo, partidos, candidatos y personal.

-

No habrá nueva constancia...

Campos Almodóvar explicó que el triunfo de Maki Ortiz ha sido ratificado por lo que no será necesario entregar una nueva constancia."La que se le entregó al cierre del cómputo de las casillas no especificó cuántos votos, solo le da el triunfo, por lo que ese documento ya no se emite".

El cierre de sesión para el IETAM puede llevar un par de meses.