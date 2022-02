Sigue en el limbo regreso a las clases presenciales

Cd. Victoria, Tam.- El municipio de Victoria no se encuentra contemplado en los planes de las secretarías de Salud y Educación de Tamaulipas para volver a clases presenciales a la brevedad, sin embargo, a finales de este mes se llevará a cabo una inspección al estado que guardan los planteles escolares en espera del anuncio oficial para esto.

"Este mes regresan catorce municipios entre los cuales se hallan Abasolo, Cruillas, Bustamante, Tampico... todo depende de la Secretaría de Salud sobre qué indicación baje a Educación para poder regresar a clases presenciales aquí en la localidad", recordó la regidora Anayansy Mildred Castillo Martínez de la Comisión de Educación Básica, "estamos hablando de que sería un 75 por ciento, anteriormente traíamos un 55 o 60 por ciento, ahora estamos subiendo un poquito más".

En el último acuerdo del 31 de enero se estableció que a partir del primerio de febrero, sólo los municipios en semáforo epidemiológico en colores Verde y Amarillo podrían reanudar clases presenciales para Educación Básica mientras que para el caso de nivel Medio Superior, en 23 municipios en donde se encuentra considerada esta localidad, sí podrán reanudar actividades presenciales con restricciones a partir de esa fecha.

"Aquí en Victoria son alrededor de 320 escuelas – de Educación Básica – las que estarían en la posibilidad de regresar, la Secretaría de Salud dio la indicación a la Secretaría de Educación para el 28 de febrero para emitir un nuevo acuerdo, siempre y cuando no saquen otro comunicado antes, por eso vamos a ver cuánto estamos preparados para regresar a clases", será el veinte de este mes cuando inspectores de la SET revisarán el estado en el que se encuentran esas escuelas públicas.

Estos planteles deberán de contar con el servicio de agua potable, además de las condiciones sanitarias y de sana distancia que ordenan las autoridades educativas y sanitarias estatales, "pero por lo pronto Victoria no regresa, no está dentro de los catorce municipios que se están mencionando, en la capital no vamos a regresar hasta nuevo aviso... quizá puede ser en semáforo Amarillo".