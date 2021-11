Sigue con su maratón Maria Sakkari

El "Sakkatack" está presente en el AKRON WTA Finals.

Maria Sakkari será la primera tenista griega en disputar el torneo que reúne a lo mejor de la temporada de la gira femenil.

El "maratón", como ella mismo ha definido su carrera como profesional, tendrá una parada en Guadalajara, donde se disputará el certamen del 10 al 17 de noviembre.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera, soy mucho más madura que antes y creo que ha llegado mi momento para experimentar una total eclosión. Yo no era una estrella cuando tenía 18 ó 19 años, y mi trayectoria siempre ha sido un maratón, no un sprint. Voy a seguir luchando por mejorar, a darlo todo como lo he hecho hasta ahora, porque siento que todos los sacrificios realizados a lo largo de mi vida están dando ahora sus frutos", manifestó Maria, quien ya presume ser la griega con mejor ranking de la historia, con el sexto puesto.

Antes de Sakkari, Elena Danilidou ocupó el sitio 14 en el listado, en 2003.

Con 26 años, Maria se ha convertido en el rostro femenil del deporte en Grecia, que también presume al número tres del mundo en la ATP, Stéfanos Tsitsipás, o a Giannis Antetokounmpo, quien llevara a los Bucks de Milwaukee al título de la NBA.

Sin embargo, Maria domina la presión. Es común verla preparando su físico antes de un partido con la misma energía que comparte en redes sociales rutinas de arduo entrenamiento.

"Sé que Maria puede convertirse en la mejor jugadora del mundo. Lo sé. No hay nadie a quien no pueda ganar. Debe convertirse en alguien un poco más arrogante, debe pensar que ella es la mejor. Se puede conseguir.

Es lo que siempre le digo a Maria: ten confianza en ti misma, ya que puede pasar en cualquier momento", destacó su entrenador Tom Hill.

Y sí, Maria en este año derrotó a Naomi Osaka en Miami; a Iga Swiatek, en Roland Garros, a Petra Kvitova, Bianca Andreescu y Karolina Pliskova en el US Open; además de a Simona Halep en Rusia.

"Quiero ser la mejor tenista del mundo, tan simple como eso", declaró Maria, quien tiene ante sí su mejor oportunidad.