Sí ve Omar González una guerra contra México

El Estados Unidos vs. México sí es la guerra.

Aunque sea en el sentido deportivo, el defensa central Omar González (ex del Pachuca y Atlas) considera que sí hay un sentimiento bélico cada que los dos equipos chocan, como ocurrirá en la Final de la Copa Oro.

"Sí va a ser una batalla el domingo, se puede decir guerra si quieren, pero los dos equipos entrarán con todo al partido y será un juego complicado, con mucho talento y con dos técnicos buenos, a ver quién sale mejor ese día", lanzó González previo al entrenamiento de Estados Unidos.

Descartó que México tenga mayor estrés por su condición de favorito.

"Hay presión de ambos lados, en todos lados queremos ser campeones y lo que es seguro es que el juego será lindo y solo uno puede ser campeón.

"Yo no tengo opinión sobre lo que tenga que perder México, no me interesa lo que pase allá", mencionó.

Dijo que cada que ambas Selecciones chocan se percibe la animadversión, ésa que reluce tanto en los aficionados como en los futbolistas.

"Todavía existe, existe en la cancha ese odio porque no quieres perder contra México y seguro ellos también lo sienten y eso es lindo porque deben existir esas rivalidades en las que dentro de la cancha es una guerra", insistió.