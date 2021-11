Sergio Verduzco ´Platanito´ no dejará de hacer comedia a su manera

Sergio Verduzco "Platanito" no dejará de contar chistes sólo porque la corrección política lo aceche.

"Hace poco fui atacado otra vez porque hace 15 años conté un chiste del Chequelete, un loquito que todo lo habla con la letra E y de repente a alguien se le ocurrió que iban a hablar con la E en el nuevo lenguaje inclusivo y resulta que mi chiste de hace 15 años ahora los ofende, que no se puede contar ese chiste, que lo baje, dicen que les hago burla.

"El que se ríe soy yo porque voy a seguir haciendo comedia le pese a quien le pese, pues es comedia, no estamos matando a nadie, ahora resulta que los asesinos y delincuentes están bien visto y los comediantes nos van a prohibir todo, pues no", dijo.

Por otra parte, el humorista agradece haber sobrevivido al Covid-19 y problemas del corazón que tuvo a raíz del contagio, ya que estuvo al borde de la muerte.

"Lo que me pasó no fue del corazón directamente, fue la capita que cubre el corazón lo que se inflamó; mi corazón está al 100, no hay secuelas ya, la inflamación cesó al 100 por ciento y mi corazón trabaja muy bien.

"Cada mes haciéndome mi check up para saber que todo está bien y estuve al borde de la muerte, pero hoy en día estoy muy bien", agregó.