Será papá por cuarta ocasión

La esposa de Michael Bublé, la modelo Luisana Lopilato, reveló que tendrá su cuarto bebé junto al cantante, al mostrar su pancita de embarazada en un nuevo video musical.

El intérprete canadiense, de 46 años, y la también actriz argentina, de 34, ya comparten tres hijos: Noah, de 8 años; Elias, de 6, y una hija, Vida, de 3. El anuncio se dio dentro de un video de la nueva canción de Bublé, que se llama "I´ll Never Not Love You".

El clip muestra a Michael en una secuencia de sueños antes de que Luisana lo saque de él, para posteriormente revelar que está embarazada. De acuerdo con varios fans, el video es una especie de homenaje a la primera vez en que ambos salieron juntos en otro corto, el de la canción "Haven´t Met You Yet".

"No puedo esperar a que vean este video musical", señaló Bublé en una publicación de sus redes sociales.

"´Haven´t Met You Yet´ fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela ´I´ll Never Not Love You´", adelantó.

Lopilato, por su parte, escribió: "No pueden imaginar lo feliz y contenta que me siento de trabajar con Mike y pasar 3 días con él en el set. Lo admiro mucho, es el número uno en todo lo que hace, ¡tan profesional!".

"Gracias mi amor por siempre confiar en mí y ser mi mejor amigo. Gracias por hacerme sentir que soy una gran mujer, actriz, mamá. Me animas a ser siempre la mejor persona", añadió la argentina.