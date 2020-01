Será Águila hasta el final

Aunque el retiro no lo ve a corto plazo, Guillermo Ochoa deja claro que aspira a terminar su carrera en el América.

Están en extinción los casos de futbolistas que solo militan en un club durante su carrera. El canterano azulcrema puede seguir los pasos de otro emblemático como Cristóbal Ortega.

"Regresé al América para quedarme de aquí al final, pero quedan muchos años por delante, no lo siento cerca, después del Mundial veremos, pero creo que todavía falta mucho", dijo el guardameta, de 34 años.

La longevidad de Memo con el mismo club obedece, también, a su pausa en el futbol mexicano, tras jugar 8 años en Europa (2011-19).

"Yo crecí en América, me hice en el América y por supuesto que estoy ilusionado y con ganas de volver a ganar un título para la afición, y desde ya nos ponemos a trabajar para poder buscarlo", comentó.

Ochoa debutó hace casi 16 años con las Águilas (15 de febrero de 2004), por eso entiende a la perfección las necesidades del equipo.

"Aquí no hay tiempo para lamentarse. Estás en el Club América y la gente que va llegando sabe lo que es el club, falte gente o no falte. En esta institución no hay excusas ni pretextos. El próximo fin de semana tenemos un partido importante y volvemos a retomar esa ilusión y ese sueño de volver a estar disputando la Final porque así nos lo exigimos los jugadores, la afición y una institución como América", sentenció el guardameta.

ENTIENDE A GUZMÁN

Guillermo Ochoa vivió también una situación traumática al ser inhabilitado en 2011 por un presunto doping, por ello se pronunció por respetar a Víctor Guzmán, ante la delicada situación.

"Pasé por un tema similar, no igual, pero por lo mismo me gustaría ser prudente. Sé por lo que está pasando y ahora necesita apoyo y ayuda y nada más, el tema a profundidad lo desconozco y prefiero no opinar si no sé lo que pasa", dijo Ochoa.

En plena Copa Oro 2011, cinco seleccionados mexicanos fueron inhabilitados temporalmente tras una contaminación por Clembuterol.

A Memo eso le costó perder el fichaje con el PSG, antes de que se determinara que la ingesta obedecía a un problema de salud pública en México.